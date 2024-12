2/14 ©IPA/Fotogramma

Beyoncé ha preso parte alla première mondiale della pellicola targata Disney in compagnia di sua madre Tina Knowles, quest'ultima presente anche a supporto della nipote Blue Ivy Carter, la primogenita della popstar e di Jay-Z che in Mufasa: Il Re Leone debutta come doppiatrice della Principessa Kiara, la figlia maggiore di Nala.

Beyoncé e sua madre hanno interpretato la serata con abiti eleganti. La prima, con una creazione della collezione di Balmain realizzata per The Lion King



