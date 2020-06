The Politician 2: il trailer della serie Netflix

Il 19 giugno verranno caricati i nuovi episodi di “The Politician 2”. Grande attesa da parte dei fan per questa seconda stagione, che promette grande spettacolo. Prodotta e creata da Ryan Murphy, padre di serie come “Glee” e “American Horror Story”, tra le altre, la nuova serie viene così presentata: “Stop ai convenevoli e fuori le unghie. Preparati alla battaglia elettorale più scandalosa e iconica nella storia di New York”.

Si tratta di una delle serie TV più viste su Netflix, che i fan potranno apprezzare anche sul decoder Sky Q, se abbonati. È stato intanto diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione, disponibile anche in italiano. Questo propone succulente anticipazioni su quanto accadrà. Si prospetta una battaglia davvero incredibile, stavolta ambientata nel mondo reale, al di fuori dell’universo scolastico.

Ecco chi prenderà parte al cast:

Ben Platt

Zoey Deutch

Lucy Boynton

Theo Germaine

Laura Dreyfuss

Rahne Jones

Jessica Lange

Gwyneth Paltrow

Judy Light

Bette Midler

Una seconda stagione che si sviluppa tra obiettivi idealistici e triangoli amorosi. Un mix di emozioni nella campagna elettorale, senza esclusioni di colpi, per condurre Payton al Senato statale. Un nuovo successo per Ryan Murphy, di recente giunto su Netflix con la sua “Hollywood”.