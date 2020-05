American Horror Story, Ryan Murphy annuncia lo spin-off

L’annuncio è giunto attraverso il profilo Instagram di Ryan Murphy. Il celebre showrunner ha infatti condiviso una foto della videochiamata effettuata con il cast della serie antologica: “Abbiamo ricordato i bei vecchi tempi e parlato dello spin-off che stiamo realizzando, dal titolo ‘American Horror Stories’, con episodi autoconclusivi di 1 ora. Le riprese inizieranno nella prossima stagione, insieme con altre cose che non posso rivelare”.

Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 11 Mag 2020 alle ore 6:53 PDT

American Horror Story 10, cosa sappiamo

Ryan Murphy ha ipotizzato due scenari, ad oggi, per quanto riguarda “American Horror Story 10”. L’incertezza generata dall’emergenza coronavirus pone dubbi sull’effettiva realizzazione dello show nei tempi previsti. Murphy ha spiegato come la trama sia particolarmente legata a un certo periodo dell’anno, il che potrebbe costringere un rinvio di un anno, in caso di ostacoli organizzativi.

Nel dubbio tra una realizzazione nei tempi previsti e un rinvio di 12 mesi, ecco spuntare una nuova ipotesi. Lo showrunner potrebbe anticipare in questa stagione una tematica che avrebbe voluto trattare in seguito.

Intanto però è già stata pubblicata la locandina ufficiale della decima serie, che mostra due mani aggrapparsi al terreno, con il mare alle spalle. Un essere potrebbe star uscendo dall’acqua o qualcuno potrebbe tentare di sfuggire a morte certa in pieno oceano. Secondo alcuni Murphy potrebbe voler creare una stagione su sirene e altre creature marine.

A ciò si aggiunge il presunto ritorno di Rubber Man, l’uomo in tuta di lattice già apparso nella serie in svariate stagioni, a partire da “Murder House”. A far scattare queste indiscrezioni è stata una foto pubblicata dallo showrunner sui suoi social.