Serie Netflix nota anche come “I segreti di Winden”, “Dark” racconta della scomparsa di due bambini in una città tedesca, e delle ricerche conseguenti che porteranno alla luce misteri oscuri. Ciò che ne risulta è un intrico di segreti, che riguardano i rapporti e il passato di quattro famiglie: strani fenomeni, impulsi elettrici e inquietanti riflessioni per una narrazione che si svolge su tre piani temporali: 1953, 1986 e 2019