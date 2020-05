Dark 3, trama e cast: cosa sappiamo sull'ultima stagione

Come ormai da tradizione, Netflix ha annunciato la data di rilascio di “Dark 3” con un video pubblicato sui propri social. La serie di fantascienza tedesca farà ritorno sul sito di streaming digitale il prossimo 27 giugno 2020. Una storia particolarmente complessa, che ha conquistato il pubblico, che avrà modo di seguire le avventure dei protagonisti attraverso il proprio decoder Sky Q (offerta valida per gli abbonati Sky).

La data di uscita non è stata di certo scelta a caso, come i fan della serie avranno notato. Il 27 giugno è infatti il giorno nel quale nella serie si prospetta l’apocalisse. Nel video rilasciato non poteva mancare una frase ben nota: “La fine è l’inizio, e l’inizio è la fine”.

Se c’è qualcosa che gli appassionati hanno ormai compreso, è che per “Dark” è necessario fidarsi della scrittura degli sceneggiatori, seguendo la trama accettando qualsiasi perplessità venga sollevata. La complessità di questa storia è infatti ben nota, seguendo un mistero che coinvolge quattro famiglie, attraversando tre generazioni, tra cospirazioni e viaggi nel tempo.

SCOPRI DI PIU': Dark 3, la data di uscita della stagione finale della serie tv

Dark 3, trama e cast

Il video pubblicato da Netflix per annunciare la data del caricamento di “Dark 3” è incentrato sui protagonisti assoluti della terza stagione. Si tratta di Jonas, Adam e Martha Nielsen. Spazio inoltre anche per un nuovo personaggio, totalmente sconosciuto, mai visto prima. Questi, stando alle ultime news, potrebbe essere uno di quelli ad aver sperimentato in prima persona i rischiosi effetti dei paradossi temporali.

A ciò si aggiungono anche i pericoli degli spostamenti tra differenti piani della realtà, dal momento che la seconda stagione suggerisce la possibilità dell’esistenza di multiversi. Nessuna conferma ufficiale è però giunta in tal senso.

La trama di “Dark”, nella prima stagione, si sviluppa a partire dalla scomparsa di un bambino, Mikkel Nielsen. È questo evento che darà il via a una serie di incredibili paradossi che modificheranno per sempre le sorti di quattro famiglie nella cittadina di Winden.

I viaggi del tempo effettuati hanno avuto assurde conseguenze, come il fatto che lo stesso Mikkel, spoiler alert, si sia rivelato essere Michael Kahnwald, cioè il padre di Jonas. Se è vero che la fine è l’inizio, è impossibile che la terza e ultima stagione di “Dark” non ne tenga conto.

Sono tanti gli interrogativi cui occorre dare risposta, a partire dalla "nuova" Martha. Sembra provenire da un mondo alternativo, e nella terza stagione potrebbe confermare o meno l’esistenza di multiversi. Resta da capire però cosa potrà accadere nel momento in cui la nuova versione di un personaggio dovesse incontrare e interagire con la sé di un’altra realtà (sempre se ciò avverrà mai, è evidente).

Nel trailer è possibile sentire questa frase: “Il ciclo può essere interrotto soltanto distruggendolo”. È possibile che l’intera sequenza di eventi messa in atto nelle prime due stagioni debba essere cancellata dall’ordine temporale. Che sia Jonas a doverlo fare? E la nuova Martha sarà qui per impedirlo, oppure per convincerlo a farlo? Tanti i dubbi sulla trama, e per scoprirla occorrerà attendere.

Per quanto riguarda il cast invece, sembra tornerà pressoché al completo: