Dark 3, la data di uscita della stagione finale della serie tv

Prepariamoci dunque a un ultimo capitolo (ma sarà poi veramente così?) che, se possibile, ci friggerà ancora di più il cervello. L’annuncio della data di uscita è stato accompagnato da un video in cui fa capolino una frase ben nota ai fan della serie: La fine è l’inizio, e l’inizio è la fine.

Un evidente riferimento alle due tematiche che stanno alla base dell’intero show, cioè la ciclicità del tempo - che, per l’appunto, non ha né un inizio né una fine, dunque ogni momento è sia l’una che l’altra cosa - e l’ineluttabilità della Storia - perché ciò che è accaduto non si può cambiare, ma lo stesso ragionamento, per il principio di cui sopra, a quanto pare vale anche per ciò che deve ancora accadere. Se pensate di averci capito meno di zero, niente paura: l’unico modo per affrontare la visione di Dark è infatti accettare la perplessità e immergervisi senza opporre resistenza!

Ritroveremo ovviamente Jonas, il giovane protagonista della serie, intepretato da Louis Hofmann, alle prese con i suoi viaggi nel tempo, ma, a quanto pare, questo sarà l’ultimo ciclo…anche per lui… Come ben ricorderanno i fan, nel finale della seconda stagione - decisamente più complessa e intricata rispetto alla precedente - è poi stata introdotta l’ipotesi di qualcosa di ancora più grosso: l’esistenza di possibili realtà parallele. Della serie: non eravamo già abbastanza confusi!