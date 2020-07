Dopo aver rivoluzionato la narrativa seriale, Dark è pronta per affascinare il pubblico con la terza stagione in cui le carte in tavola verranno mescolate ancora una volta. Nel corso degli anni la serie TV ha ottenuto grandi consensi, grazie anche al cast davvero nutrito che ha permesso salti temporali e colpi di scena: ecco quindi gli attori che hanno interpretato i personaggi chiave di Dark