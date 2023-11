Ralph Macchio e Jackie Chan insieme per un nuovo Karate Kid

I mitici attori Jackie Chan e Ralph Macchio saranno protagonisti di un nuovo sensazionale capitolo della saga cinematografica di arti marziali Karate Kid, che arriverà a distanza di decenni dall’ultimo atto dell’epopea. Questo nuovo film, che sarà prodotto da Sony Pictures, sarà diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber. Avrà la sua prima nei cinema il 13 dicembre 2024. Karen Rosenfelt sarà la produttrice.

Per adesso i dettagli della trama sono ancora top secret, tuttavia è dato sapere che Macchio riprenderà il ruolo di Daniel LaRusso, personaggio che ha interpretato nella trilogia originale di Karate Kid a partire dal 1984 e che ha riavviato poi in Cobra Kai di Netflix. Chan tornerà invece nel ruolo di Mr. Han, un maestro di kung fu basato su Mr. Miyagi, che ha allenato Dre Parker interpretato da Jaden Smith nel remake del 2010.

Ralph Macchio ha mantenuto vivo il personaggio di Daniel grazie a Cobra Kai, che ha annunciato la sua sesta e ultima stagione quest'anno. Lo show, creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, si svolge diversi decenni dopo gli eventi dei film originali di Karate Kid, riaccendendo una rivalità che potremmo definire "di mezz’età" tra Daniel e Johnny Lawrence (interpretato da William Zabka).

Per ora non è chiaro come la vasta storia di Cobra Kai si inserirà nel nuovo film di Karate Kid, come fa notare in queste ore Ethan Shanfeld sul magazine statunitense Variety.

Per annunciare il nuovo Karate Kid, i diretti interessati, ossia i protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan - hanno dato la notizia in un divertente video che potete guardare in fondo a questo articolo.