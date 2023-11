Morto Pat E. Johnson, l'allenatore di Karate Kid

È morto all'età di 84 anni il maestro di arti marziali, stuntman e allenatore della saga cinematografica di “Karate Kid” Pat E. Johnson. Era famoso per aver ideato tanti celebri combattimenti cinematografici e per aver addestrato gli attori di svariate pellicole con scene di lotta di arti marziali, a partire dal film “I 3 dell'operazione drago” con protagonista Bruce Lee



Lo stuntman statunitense Pat E. Johnson è morto all'età di 84 anni. Si tratta del maestro di arti marziali, stuntman e allenatore della saga cinematografica di Karate Kid, famoso per aver ideato tanti celebri combattimenti cinematografici e per aver addestrato gli attori di svariate pellicole con scene di lotta di arti marziali, a partire dal film I 3 dell'operazione drago con protagonista Bruce Lee.



Pat E. Johnson è morto domenica 5 novembre 2023, come ha risportato il magazine americano Variety, citando un post della nipote di Johnson, Colleen Mary Johnson Summerville, la quale ha dato la notizia su Facebook. Johnson è morto per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, come ha fatto sapere la nipote.

Cintura nera di nono grado Pat E. Johnson aveva ottenuto il titolo di cintura nera di nono grado come maestro di karate. Oltre a darsi all'attività delle arti marziali, aveva messo a frutto anche le sue abilità attoriali, ibridando i due settori e unendo quindi l’arte marziale a quella del set cinematografico. È stato attivo sui set di oltre 40 film, il primo dei quali è stato il mitico I 3 dell'operazione drago con Bruce Lee, uscito nel 1973. In quella pellicola, Pat E. Johnson ha lavorato sia come istruttore sia come controfigura sia come stuntman sia come attore.

Il successo con Karate Kid Il grande successo è arrivato poi con Karate Kid, primo tra tutti l'originale uscito nel 1984. Karate Kid - Per vincere domani l’ha visto impegnato ad allenare gli attori Pat Morita e Ralph Macchio, ai quali ha insegnato mosse spericolate che i giovani avrebbero dovuto eseguire durante i combattimenti. Diventato un vero mito dopo il primo film della saga di Karate Kid, Pat E. Johnson ha poi ricoperto il medesimo ruolo anche nei successivi atti dell'epopea, quindi interpretando il ruolo dell'allenatore anche in Karate Kid 2 - La storia continua (1986), Karate Kid 3 - La sfida finale (1989) e Karate Kid 4 (1994).



L’attore Ralph Macchio ha condiviso sul suo profilo di Instagram una Storia in cui saluta l’amico e collega. “Addio leggenda”, scrive Macchio. Dando la notizia della scomparsa del grande maestro di arti marziali, Ralph Macchio l’ha definito con le seguenti parole: “Amico unico nel suo genere”.

Johnson è stato stuntman e coordinatore degli stunt in molti altri film

Pat E. Johnson ha lavorato come stuntman e come coordinatore degli stunt in moltissime altre pellicole di Hollywood, tra cui ricordiamo Vivere e morire a Los Angeles (1985), Tartarughe Ninja alla riscossa (1990) e i relativi sequel, Buffy - L'ammazzavampiri (1992) e Mortal kombat (1995). Inoltre Johnson è stato uno dei più famosi istruttori delle scuole di karate inaugurate da Chuck Norris. Pat E. Johnson era colui che insegnava nella sede di Sherman Oaks delle scuole di Norris. Nel 1993 è stato inserito nella Hall of Fame della North American Sport Karate Association. approfondimento Il 20 luglio si spegneva Bruce Lee: i migliori film. FOTO