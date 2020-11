Bruce Lee: la storia dell'attore simbolo delle arti marziali. FOTO

16/16 ©Fotogramma

Nel 2005, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 65esimo compleanno, è stata svelata una statua commemorativa di Lee, posta sull'Avenue of the Stars a Kowloon, un quartiere di Hong Kong. A Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, qualche mese prima era stata installata una statua più piccola, mentre una molto più grande, di venti metri, è stata impiantata nel parco a tema a Jun'an, in Cina continentale: il Bruce Lee Paradise