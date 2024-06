1/12 ©Webphoto

Compie 40 anni Per vincere domani - The Karate Kid, primo film del franchise che ha debuttato nelle sale Usa il 22 giugno 1984 (e un nuovo capitolo è in uscita nel 2025). Diretta da John G. Avildsen, la pellicola ha ricevuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe e ha avuto 3 sequel (Karate Kid II - La storia continua..., Karate Kid III - La sfida finale e Karate Kid 4), un remake (The Karate Kid - La leggenda continua) e una serie sequel/spin off, Cobra Kai, che ha visto tornare molti degli attori del primo film: ecco chi sono e come sono cambiati

