Karate Kid, primi ciak del film (tornano Jackie Chan e Ralph Macchio)

Ralph Macchio riprende il suo ruolo di Karate Kid e di Cobra Kai

Macchio riprende il suo ruolo di Karate Kid e di Cobra Kai, ossia il ruolo originale di Daniel LaRusso.

Chan torna nel ruolo del maestro di Kung Fu Mr. Han, ruolo che aveva già interpretato nel reboot di Karate Kid del 2010.

Il cast del nuovo film include anche Ming-Na Wen (The Book of Boba Fett, noto anche come Star Wars: The Book of Boba Fett), Joshua Jackson (Dawson's Creek), Sadie Stanley (The Goldbergs), Aramis Knight (Ender's Game) e Wyatt Oleff (IT) in ruoli che per ora non sono stati ancora non rivelati.