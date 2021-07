Stranger Things, il video celebrativo per i 5 anni della serie

approfondimento

Stranger Things 4, Jim Hopper ha un nuovo look a causa di Black Widow

Alcune settimane fa David Harbour, classe 1975, è stato ospite del programma Jimmy Kimmel Live! nel corso del quale ha parlato del futuro della serie.

Stando a quanto riportato da Movieweb, l’attore ha svelato che le riprese della serie potrebbero terminare entro la fine di quest’estate; al momento però non ci sono notizie in merito alla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.