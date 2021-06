Stranger Things 4, Jim Hopper ha un nuovo look a causa di Black Widow

Nella prossima stagione il personaggio di David Harbour senza barba e capelli Condividi:

Nuovo look per Jim Hopper, il capo della polizia di Hawkins. Il personaggio interpretato dall'attore David Harbour apparirà nei prossimi episodi di “Stranger Things” con la testa rasata e privo di barba per differenziare meglio l'aspetto del burbero sceriffo della cittadina immaginaria dell'Indiana in cui è ambientata la serie da Red Guardian, il suo personaggio in “Black Widow” della Marvel in uscita il prossimo 9 Luglio. Entrambi i personaggi si trovano per un certo periodo in una prigione russa e l'attore ha proposto ai creatori di “Stranger Things” un cambiamento di barba e capelli per evitare di confondere gli spettatori.

I due personaggi di David Harbour approfondimento Black Widow, pubblicato un nuovo trailer ufficiale Il look simile, barba e capelli lunghi, più alcuni particolari della trama delle due produzioni - sia Jim Hopper di “Stranger Things” che Red Guardian di “Black Widow” passano un certo periodo di tempo in una prigione ostaggio dei sovietici - hanno fatto scattare l'allarme per l'attore David Harbour che ha violato la riservatezza del set della produzione del blockbuster Marvel inviando foto del suo personaggio ai creatori della serie. L'attore ha convinto i fratelli Duffer a privare completamente il suo personaggio di capelli e barba per marcare ulteriormente la differenza tra i due ruoli dal momento che Red Guardian esordisce in “Black Widow” in una prigione russa e Jim Hopper è prigioniero dei sovietici. Per creare ulteriore scarto, l'attore ha dato ai due personaggi una fisicità differente: nella produzione Marvel pesa 130 kg, in “Stranger Things 4” solo 100.