Black Widow, pubblicato un nuovo trailer ufficiale

Il trailer ha diviso i fan sui social, tra chi ha adorato il filmato e chi invece ritiene il film ormai datato rispetto alla narrativa Marvel. Polemiche anche sul look di un personaggio

Continuano a giungere aggiornamenti relativi a “Black Widow”, film inizialmente ideato per inaugurare la Fase 4 del MCU. Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però stravolto i piani della Disney, che ha lanciato dunque “WandaVision” e “The Falcon and The Winter Soldier”, serie TV che hanno avuto un grande impatto sul pubblico.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile Il programma per “Black Widow” è cambiato svariate volte nel corso dei mesi, con l’ultimo aggiornamento relativo alla data d’uscita che ha spostato il tutto da maggio 2021 al 9 luglio dello stesso anno. A svariati mesi dall’arrivo al cinema, è stato distribuito il trailer finale della pellicola con protagonista Scarlett Johansson, che andrà a esplorare il passato del membro degli Avengers, offrendo probabilmente agganci alla nuova fase cinematografica della Marvel. La pellicola sarà disponibile anche su Disney + con accesso Premium, così come su decoder Sky Q. Si è sempre saputo ben poco sul suo conto, fin dal suo esordio in “Iron Man 2”. Non sono mancati svariati riferimenti a missioni mai mostrate, come quella a Budapest, sottolineando un forte rapporto con Hawkeye. Tutto questo verrà finalmente svelato. Una pellicola agrodolce, considerando come i fan ben conoscano il suo destino. Vedova Nera è infatti deceduta in “Avengers: Endgame”, sacrificandosi per ottenere una delle Gemme dell’Infinito per sconfiggere Thanos.