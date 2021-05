Black Widow, pubblicato uno scatto del film

Ma chi è questo villain? Se nel MCU l'identità di Taskmaster è ancora avvolta nel mistero, nei fumetti il villain è Tony Masters, un ex agente dello SHIELD che ha combattuto gli Avengers. Taskmaster è stato creato da David Michelinie (testi) e George Pérez (disegni). La sua prima apparizione avviene nel maggio 1980. Utilizzato come antagonista principale di supereroi come Ant-Man, Spider-Man o Capitan America, Taskmaster è inoltre conosciuto per essere il nemico e alleato occasionale dell'antieroe Deadpool. Taskmaster è dotato dell' abilità di duplicare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà, dopo averli visti anche solo una volta.

“Black Widow” è il primo film Marvel del 2021: uscirà a luglio nei cinema (se e dove possibile) e in contemporanea in streaming su Disney+. La pellicola è diretta da Cate Shortland e prodotta da Kevin Feige. Ecco la sinossi ufficiale del film: “Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger”. “Penso che fin dall’inizio, quando abbiamo iniziato a discutere dell’idea di fare un film su Vedova Nera, sapevamo che avremmo dovuto realizzare qualcosa di coraggioso, che scavasse in profondità nel personaggio, altrimenti non avrebbe avuto senso” ha dichiarato Scarlett Johansson. “Dopo aver interpretato questo personaggio per un decennio, volevo assicurarmi che il film fosse soddisfacente dal punto di vista artistico e creativo, sia per me che per i fan”. “Ha un passato davvero ricco, di cui abbiamo dato degli indizi negli altri film. Ma stavolta lo affrontiamo in un modo completamente inaspettato. Ha fatto moltissime cose nei periodi intercorsi tra le sue apparizioni nei vari film, alcune delle quali saranno molto sorprendenti per il pubblico” ha spiegato il produttore Kevin Feige. Black Widow è ambientato prima di Avengers: Infinity War. “Il film si svolge subito dopo Captain America: Civil War - ha precisato il co-produttore Brian Chapek - Natasha ha infranto gli Accordi di Sokovia e tradito il Segretario Ross, mentre gli Avengers si sono sciolti. All’inizio del film, Natasha tenta disperatamente di fuggire da Ross e abbandonare il suolo statunitense. Quando ha l’opportunità di ricominciare da capo, si rende rapidamente conto che ci sono forze più oscure che minacciano il mondo e questo la spinge a tornare in azione”.