Game of Thrones, tutti gli spin-off in fase di sviluppo

House of the Dragon, in sviluppo

L'unico spin-off al momento in sviluppo è House of the Dragon. Lo ha confermato Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO parlando con THR. “In questo momento, c’è una serie di Game of Thrones, che è House of the Dragon. Ci sono vari altri progetti in fase di sviluppo ma nient’altro ha il via libera. E in questo momento siamo concentrati su House of the Dragon. Non credo che ne abbiamo passati altri” ha detto chiaramente. Cosa sappiamo di House of the Dragon? Nella serie ci saranno cinque personaggi principali: King Viserys Targaryen, Alicent Hightower (Emily Carey), la principessa Rhaenyra Targaryen (interpretata da Milly Alcock), il principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon alias the Sea Snake. Ci saranno anche Sonoya Mizuno nei panni di Mysaria, alleata del principe Daemon Targaryen e Fabien Frankel nel ruolo di Ser Criston Cole. George R.R. Martin, creatore dei libri Le cronache del ghiaccio e del fuoco, dai quali è stato tratto Game of Thrones, ha annunciato che le riprese del prequel House of the dragon si sono ufficialmente concluse e adesso è iniziata la fase della post-produzione. Sono dieci episodi della durata di 50/60 minuti. La serie spinoff arriverà in Italia su Sky e Now nella prima metà del 2022. "Sono stato informato che le riprese sono terminate. Sono pronti tutti e dieci gli episodi. Ho visto delle versioni preliminari di alcuni e li adoro" ha dichiarato lo scrittore.