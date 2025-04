È finalmente uscito il nuovo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning, l’attesissimo film con protagonista Tom Cruise che sarà il gran finale di una delle saghe action più famose e longeve della storia del grande schermo.



La clip (che trovate nel video posto in alto, in testa a questo articolo) è già di per sé un concentrato esplosivo di adrenalina. Merito degli assaggi dell'attesissima pellicola con cui dopo quasi trent'anni di inseguimenti, travestimenti emissione ad alto rischio la celebre epopea si prepara a congedarsi dal grande schermo.



L’ottavo episodio della serie cinematografica, intitolato Mission: Impossible - The Final Reckoning, è atteso nelle sale italiane il 22 maggio 2025.

La trama del film, strettamente collegata a Dead Reckoning – Parte I, ruota intorno a una sfida su scala mondiale. Ethan Hunt e il suo team dell’IMF si trovano a fronteggiare l’Entità, un’intelligenza artificiale in grado di sovvertire gli equilibri geopolitici e mettere in pericolo l’intero pianeta. I dettagli narrativi restano riservati, ma quanto mostrato nel trailer lascia intendere un conflitto di proporzioni epiche, all’altezza di un capitolo conclusivo.



Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ultimo capitolo di una lunga corsa

The Final Reckoning, atteso nelle sale italiane il 22 maggio 2025, si preannuncia come l’ultimo tassello del lungo viaggio cinematografico di Ethan Hunt. A dare un assaggio del tono e della portata dell’opera è stato pubblicato in queste ore il trailer definitivo, che punta tutto sulla tensione e sulla spettacolarità.

Le immagini sono ad alta intensità, immergendo subito lo spettatore in un’atmosfera frenetica e densa di emozione. Tra scenari internazionali e azione al cardiopalma, emergono anche interrogativi più profondi legati al senso delle scelte personali. A scandire il ritmo del montaggio è una frase che risuona con forza: “Our lives are the sum of our choices”. A pronunciarla è la voce del personaggio interpretato da Henry Czerny, ovvero Eugene Kittridge, direttore della CIA, già apparso nel primo film della saga.

Una possibile première sulla Croisette

Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale, si rincorrono con insistenza le voci secondo cui The Final Reckoning potrebbe essere presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. In tal caso, Tom Cruise tornerebbe sulla Croisette a tre anni di distanza dal lancio di Top Gun: Maverick, che venne accolto con grande entusiasmo anche grazie allo spettacolare omaggio aereo della Patrouille de France. Quel film raggiunse un successo planetario, sfiorando il miliardo e mezzo di dollari al box office. Un precedente che fa crescere l’attesa anche per questo nuovo episodio.

Una squadra internazionale per l’ultimo atto

Alla regia di Mission: Impossible - The Final Reckoning torna ancora una volta Christopher McQuarrie, ormai figura chiave del franchise.

Tom Cruise guida un cast nutrito di volti noti e nuovi ingressi, in una formazione che include Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis. Una squadra affiatata per un’ultima missione che si preannuncia carica di rischi e rivelazioni.

