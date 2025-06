Please Don't Feed the Children, arriva l'horror di Destry Spielberg

Arriva il 27 giugno negli Stati Uniti, in streaming su Tubi, la piattaforma di Fox Corporation, "Please Don't Feed the Children", l'horror psicologico che segna il debutto alla regia di Destry Allyn Spielberg, figlia di Steven. Tubi ha diffuso il trailer ufficiale del film che ha per protagonista Michelle Dockery, star di "Downton Abbey". I dettagli sulla trama e sulla clip.

I fan di Downton Abbey che attendono a settembre l'uscita di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il lungometraggio che chiuderà l'intera saga del piccolo schermo proseguita al cinema, potranno godersi quest'estate una nuova e molto differente interpretazione di Michelle Dockery, che è la protagonista di Please Don't Feed the Children, film horror firmato da Destry Allyn Spielberg, figlia di Steven Spielberg anche lei avviata a una carriera dietro la macchina da presa.

La pellicola, di cui ora è disponibile online il trailer (anche in testa a questo videoarticolo), per ora uscirà solo negli Stati Uniti, in streaming su Tubi, piattaforma non visibile nel nostro Paese. Non è detto, però, che il titolo non giunga anche in Italia, spinto dalla curiosità del pubblico per questa storia scritta da Paul Bertino, che a Hollywood è noto per il suo lavoro di montatore.

La trama: un virus a cui sono immuni i ragazzi

Negli Stati Uniti la stagione estiva è ricca di nuove uscite horror. Oltre a quelle attese sul grande schermo, altre sono pronte per fare debutto direttamente in streaming.

È il caso di Please, Don't Feed the Children, pellicola che è, di fatto, l'opera prima di Destry Allyn Spielberg, figlia 28enne del celebre Steven e di Kate Capshaw, che si era già messa alla prova con qualche cortometraggio e come attrice con un piccolo ruolo in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, ora alle prese con una storia spaventosa con un cast composto da volti noti di Hollywood e un gruppo variegato di giovani attori.

La trama parte da una premessa comune al genere: un contagio di massa della popolazione degli Stati Uniti di un virus che colpisce solo gli adulti.

Immuni al virus, un gruppo di ragazzini allo sbando cerca aiuto e riparo nell'entroterra dove la pandemia non è ancora arrivata. Ospiti di una donna sola che fa loro spazio nella sua grande casa di campagna, i giovani scoprono una inaspettata prigionia e una realtà terribile che potrebbe costargli la vita.

Un horror con Michelle Dockery e Giancarlo Esposito

Segreti, morte e misteri nell'America rurale. La figlia del papà de Lo squalo, cult cinematografico che proprio in questi giorni celebra cinquant'anni dalla sua uscita, ha scelto di esordire come regista con un horror psicologico che si riallaccia a una lunga tradizione di genere e nel quale non mancano gli elementi che piacciono ai cultori dei film spaventosi.

Michelle Dockery è una molto credibile padrona di casa che vive isolata nella sua casa sperduta, in attesa di nuove vittime. La sua storia è, come è ovvio, segnata da un trauma che lo spettatore dovrà scoprire nel corso del film. Il trailer lascia il mistero e punta sulle atmosfere tese dell'arrivo dei ragazzi a casa sua, questi ultimi vengono fatti prigionieri ma prima vengono drogati con dei biscotti fatti in casa.

Nel cast, oltre all'attrice britannica, ci sono Giancarlo Esposito, l'uomo che indagherà sul caso, e Zoe Colletti, vista anche in Scary Stories to Tell in the Dark.