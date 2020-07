Pussycat Dolls, annunciate le nuove date del tour del 2021

Le Pussycat Dolls si preparano per il tour che ha già registrato due sold out nel Regno Unito e un sold out in Irlanda

Il gruppo ha comunicato le tappe tramite un post su Instagram che in pochissimo tempo ha ottenuto più di 35.000 like:

Pussycat Dolls: il successo

Le Pussycat Dolls sono una delle formazioni femminili più celebri Nella storia della musica pop.

Le ragazze si sono imposte grazie ad album e singoli in grado di scalare le classifiche mondiali, tra questi Stickwitu, I Don’t Need a Man, When I Grow Up, I Hate This Part e Hush Hush; Hush Hush.