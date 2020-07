Dua Lipa annuncia l’uscita del nuovo singolo, sarà Hallucinate

Dopo Don’t Start Now, Physical e Break My Heart, Dua Lipa è pronta per lanciare il quarto singolo estratto da Future Nostalgia

Dua Lipa: il nuovo singolo fuori il 10 luglio

Dall’affermazione mediatica con Be the One al successo planetario di New Rules, passando per Electricity con Silk City e One Kiss con Calvin Harris, negli ultimi anni Dua Lipa si è imposta come una delle protagoniste assolute della scena discografica, dominando classifiche in ogni angolo del pianeta come un vero e proprio fenomeno mediatico.

Poche ore fa la voce di Hotter Than Hell ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Hallucinate, che avrà il compito di seguire la strada tracciata da Don’t Start Now, Physical e Break My Heart.

La distribuzione del brano avverrà a partire da venerdì 10 luglio, quando il travolgente singolo inizierà la sua scalata verso il podio delle chart.