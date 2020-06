Boomdabash e Alessandra Amoroso, il testo del nuovo singolo "Karaoke"

La cantautrice e il gruppo salentino tornano a collaborare e si candidano come tormentone dell’estate 2020 con “Karaoke”

Dopo il grande successo di “Mambo Salentino”, i Boomdabash e Alessandra Amoroso tornano a collaborare anche per l’estate 2020. La nuova canzone è “Karaoke” ed è stata annunciata nei giorni scorsi con una breve clip che ha visto protagonisti la cantautrice e il gruppo salentino. Si tratta della terza collaborazione dopo “A tre passi da te” del 2015, che ha venduto oltre 50 mila copie, e “Mambo Salentino”, certificato con tre dischi di platino.

I Boomdabash hanno parlato sui social della canzone “Karaoke”: “Abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso (FOTO) mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. È stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere”. Il gruppo salentino ha poi spiegato che “Karaoke” è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate.

Anche Alessandra Amoroso ha parlato di “Karaoke”: “Questo brano nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me!”.