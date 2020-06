Boomdabash e Alessandra Amoroso, il 12 giugno esce il singolo "Karaoke"

Le reazioni dei colleghi

L’ennesima collaborazione tra Alessandra Amoroso e i Boomdabash ha scatenato le reazioni positive dei fan oltre a quelle di tante colleghe. Tra le prime a commentare ci sono Giorgia ed Emma Marrone mentre Fred De Palma ha scritto: “Sto pezzo è una fottuta bomba atomica, io lo so”. Già nel weekend gli artisti avevano chiesto ai fan quale fosse il loro desiderio per l’estate e attraverso le storie avevano preannunciato una nuova collaborazione. “Pensavate di esservi liberati di noi? Boomdabash feat Alessandra Amoroso il 12 giugno fuori ovunque, prenotate l’ombrellone e le sdraio, perché inizia l’estate” ha scritto il producer Ketra. “Karaoke” arriva ad un anno esatto dall’uscita di “Mambo Salentino”.

La terza collaborazione di Alessandra Amoroso e Boomdabash

I Boomdabash e Alessandra Amoroso sono accomunati dal dna pugliese e collaboreranno per la terza volta. Nel 2015 infatti pubblicarono “A tre passi da te” certificato disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie su suolo italiano. Lo scorso anno è stato il turno di “Mambo Salentino”, omaggio alla terra natia e che ha superato le oltre 150 mila copie vendute permettendo al gruppo e alla cantante di conquistare tre dischi di platino. I Boomdabash ritornano quindi sulla scena dopo il grande successo del 2019 grazie al brano “Per un milione” e “Mambo Salentino”. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il gruppo salentino ha conquistato quattro dischi di platino per la canzone “Per un milione”, tra le più ascoltate della scorsa edizione della kermesse musicale. In estate il bis con “Mambo Salentino” e un lungo tour in giro per l’Italia dove hanno confermato la loro popolarità tra i giovani. A fine anno la collaborazione con Rocco Hunt e J-Ax in “Ti volevo dedicare”, altra hit radiofonica che sottolinea il loro status. Per Alessandra Amoroso invece il 2019 è stato caratterizzato dalla scelta di prendersi una pausa dal mondo della musica per dedicarsi alla vita privata. Uno stop che non ha impedito alla cantante di essere tra le voci più apprezzate dell’estate 2019 grazie a “Mambo Salentino”. A dicembre invece è stata pubblicata “Immobile 10+1”, nuova versione della canzone “Immobile” e nata per festeggiare i dieci anni di carriera.