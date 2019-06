Alessandra Amoroso e Boomdabash, il nuovo singolo è "Mambo Salentino": il testo

Il 7 giugno arriva il nuovo singolo dei Boomdabash, reduci dal grande successo di “Per un milione”, uno dei brani di maggior successo degli ultimi mesi e che ha ben figurato anche al Festival di Sanremo. Per il nuovo brano “Mambo Salentino”, il gruppo ha collaborato con Alessandra Amoroso e la stessa artista ha annunciato il nuovo lavoro tramite i profili social svelando la copertina del brano. Si tratta ovviamente di una canzone che punta a diventare una delle hit dell’estate 2019 e si candida a vero tormentone della stagione. Gli stessi Boomdabash hanno sbagliarato la concorrenza già lo scorso anno con “Non ti dico no”, brano in collaborazione con Loredana Bertè. Non è la prima volta che il gruppo collabora con Alessandra Amoroso, infatti già nel 2015 diedero vita a “A tre passi da te”, certificato con il disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie. Il video ufficiale del brano ha inoltre ottenuto oltre nove milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il testo di "Mambo Salentino"

Questo il testo di “Mambo Salentino” di Boombadash feat. Alessandra Amoroso:

Sei del mattino

fuore de capu

ancora in giro

come se balla

tutto sbavato

bedda se balla

mambo salentino

L’autostrada del sole mi riporta da te

quanta fretta che c’ho è il mio quinto caffè

quando torno non voglio un minuto di stress

penso solo a star bene tu sei peggio di me

sitti fore de capu

come un’estate in Salento

trovarsi dentro una Benson

tornare indietro nel tempo

bedda mia

Cosa succede

se tra un secondo scappiamo via

senza guardare più indietro

la tua bocca diventa la mia

quando cammino per strada

sento l’estate che è già nell’aria

le nostre ombre sopra la sabbia

e almeno fino al mattino

Mambo salentino

Mambo mambo

Mambo salentino

Mambo mambo

Sta cadendo una stella

è solo un punto nel cielo

ma la più bella è già a terra a fianco a me

ho espresso già il desiderio

sta ballando come se il mondo la guardasse

muove quel bacino come se ballasse

principessa del quartiere sembra una velina

sei diversa sei speciale tu sei salentina

Dimmi cosa succede

se tra un secondo scappiamo via

senza guardare più indietro

e la tua bocca diventa la mia

quando cammino per strada

sento l’estate che è già nell’aria

le nostre ombre sopra la sabbia

e almeno fino al mattino

Mambo salentino

Mambo mambo

Mambo salentino

Mambo mambo

Non sarà per sempre ma

una sola sera quelle stelle mi basta

anche se veloce come un treno che passa

non sarà perfetto ma

è così bello stare qui a ballare abbracciata con te

Mambo

Mambo salentino

Mambo

Mambo salentino

Mambo

Mambo salentino

Mambo

Mambo salentino

Mambo

Le parole di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash

Continuano così i festeggiamenti per Alessandra Amoroso reduce dal lungo tour per i suoi primi dieci anni di carriera. Nell’ultimo anno la cantante ha pubblicato l’album “10” e ha conquistato il disco di platino grazie anche al successo dei singoli “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”. Ora dopo aver concluso la lunga serie di concerti, Alessandra Amoroso è entusiasta di aver collaborato con i Boomdabash: «È stato tutto molto naturale, è stato come essere in famiglia. Sono felice di questa collaborazione che ci riporta a casa e ci fa raccontare la nostra terra, le nostre radici, il nostro Salento». Anche il gruppo ha espresso tutta la sua gioia: «Siamo molto felici di tornare a duettare con Alessandra, una persona estremamente speciale per noi, non solo un’amica ma un’artista di grande talento dotata di una rara sensibilità».