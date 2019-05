Il gruppo salentino supera con il singolo le 100.000 copie vendute e il 21 maggio sarà a San Severo, in provincia di Foggia, per la prima data del tour

Grande successo per i Boomdabash: il singolo “Per un milione” oltre a guadagnare milioni di stream su Spotify, ha venduto più di 100.000 copie e quindi è stato certificato doppio platino dalla Fimi. Il gruppo ha voluto dedicare questo successo a tutti i fan: “Stiamo vivendo un sogno solo grazie a voi. Grazie!!!”, sono state le parole di ringraziamento postate sulla propria pagina Facebook a commento della notizia. La canzone “Per un milione” è disponibile anche in spagnolo con il titolo “Que Te Enamores” e featuring di Cupido e Portusclan El tigre. Si tratta di un momento speciale soprattutto per il vastese Ketra, che il 24 aprile aveva già ricevuto il disco d’oro per il singolo “La luna e la gatta”, interpretato da Jovanotti, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e Calcutta. Il successo è dovuto al fatto che i Boomdabash riescono a creare, mixando elementi reggae, soul, drum’n’bass, un’atmosfera speciale, impreziosita da testi impegnati socialmente in cui il gruppo si schiera sempre dalla parte dei più deboli, degli emarginati, degli esclusi.

Da San Severo, in provincia di Foggia, parte il “Per un milione Tour”

Una notizia che arriva proprio quando la banda salentina sta per cominciare il suo “Per un milione Tour”, che vedrà la prima data il 21 maggio a San Severo, in provincia di Foggia. Dopo il concerto di “Boomdabash & Friends, tenutosi all’Alcatraz di Milano il 9 maggio, il gruppo è pronto quindi alla prima serie di concerti estivi che li porterà ad attraversare tutta l’Italia: da san Severo si passerà il 4 Luglio a Pavia, il 13 Luglio a Valmontone (Rm), il 14 Luglio a Mestre (Ve), il 2 Agosto ad Agira (En), il 6 Agosto a Vignanello (Vt), il 9 Agosto a Vasto (Ch), il 17 Agosto a Roseto Capo Spulico (Cs), il18 Agosto a Torre Paduli ( Le), il 21 Agosto ad Alassio (Sv), il 31 Agosto a Noci (Ba), il 6 Settembre a Matelica (Mc), il 14 Settembre a Mondovì (Cn) e il 21 Settembre a San Vito lo Capo (Tp). La tournée arriva a qualche mese di distanza dalla conclusione del precedente “Barracuda Winter Tour”, e nei prossimi concerti Biggie Bash, Payà Blazon e Mr. Ketra hanno in programma di suonare pezzi di “Barracuda – Predator Edition 2019” ma anche riproporre successi come “Portami con te”, “Non ti dico no” o “Il mio solito italiano”, oltre ovviamente a “Per un milione”. Ecco tutte le date estive del tour, i biglietti sono disponibili sul sito della band e in loco: