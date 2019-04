Boomdabash: il remix di “Per un milione” è “Que te enamoras”

Si intitola “Que te enamoras” ed è il nuovo singolo dei Boomdabash. Un singolo che in realtà è tutt’altro che inedito, trattandosi del remix in salsa latina del brano già presentato dal gruppo nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Per un milione”. La canzone, nonostante la kermesse si sia conclusa ormai da oltre due mesi, è stabile in vetta alle classifiche di vendita e continua a essere tra i brani più passati dalle radio. Un successo che quindi ha spinto il gruppo salentino, già dominatore dell’estate 2018 in coppia con Loredana Berté con il tormentone “Non ti dico no”, a incidere una nuova versione del pezzo, in una versione ancora più reggae rispetto a quello già conosciuta.

“Que te enamoras”: la versione remix di “Per un milione” dei Boomdabash

“Que te enamoras” è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming di ascolto e di vendita on-line dal 19 aprile. All’incisione del brano hanno collaborato anche i due giovani artisti reggae Cupido e Portusclan El Tigre, che hanno contribuito a donare al pezzo un tocco ancora più latino, grazie alle loro origini cubane. «“Que te enamoras” nasce dall’incontro con questi due artisti di grande talento. Sono stati loro a contattarci» hanno spiegato i Boomdabash. «Noi non li conoscevamo. Ma, appena abbiamo sentito la bozza del loro provino, siamo rimasti estremamente colpiti, così abbiamo deciso di contattarli per lavorare insieme a questo remix. Il brano ha trovato un’ottima collocazione in lingua spagnola, diventando la perfetta evoluzione di “Per un milione”, grazie a delle sfaccettature ancora più latine in grado di richiamare il reggaeton».

“Per un milione” dei Boomdabash

Il singolo originale “Per un milione” è stato pubblicato dai Boomdabash all’interno della riedizione del quinto album in studio del gruppo, “Barracuda”. Il brano è l’unico inedito inserito nel disco, in vendita dal 6 febbraio del 2019, in pieno periodo sanremese. Con la canzone, il gruppo pugliese ha partecipato alla 69esima edizione del Festival, classificandosi all’11esimo posto. Durante il concorso, il gruppo ha inoltre duettato con il rapper salernitano Rocco Hunt, invitato per la serata dei duetti. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. Il brano ha raggiunto il terzo posto dei singoli più venduti della settimana in Italia: posizione in cui è salda da oltre due mesi.

“Boombabash & Friends”: il concerto – evento a Milano

“Que te enamoras” sarà con ogni probabilità uno dei brani della scaletta di “Boomdabash & Friends”, il concerto-evento del gruppo pugliese, per la celebrazione dei 15 anni di carriera, in programma giovedì 9 maggio all’Alcatraz di Milano. Lo show in un primo momento si sarebbe dovuto tenere il 24 gennaio. Ma poi, visto l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo (con “Per un milione”, appunto) il posticipo si era reso necessario. Visto il titolo del concerto, che prevede la partecipazione di diversi ospiti, non è escluso che nel corso della serata a calcare il palco saranno proprio i cubani Cupido e Portusclan El Tigre, per una riproposizione del brano il più fedele possibile alla versione originale.