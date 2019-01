Boomdabash, in uscita l'album "Barracuda - Predator edition 2019"

Forti del successo del loro singolo estivo “Non ti dico no”, i Boomdabash stanno per calcare per la prima volta il palco dell’Ariston per la 69ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano con cui parteciperanno alla gara si intitola “Per un milione” e sarà incluso in “Barracuda – Predator edition 2019”, una speciale riedizione del loro ultimo album, in uscita venerdì 8 febbraio. Oltre al singolo sanremese, il disco conterrà anche tutte le tracce e le collaborazioni già presenti in “Barracuda”, tra cui: “Non ti dico no” con Loredana Berté, “Gente del Sud” con Rocco Hunt, la title track con Fabri Fibra e Jake La Furia, “The Blind Man Story” con Sergio Sylvestre e “Pon di Riddim” con Alborosie.

“Per un milione”, il brano sanremese

I Boomdabash saranno in gara tra i big del Festival di Sanremo 2019 con il brano inedito “Per un milione”. Il testo della canzone è stato scritto con la collaborazione di Rocco Hunt, Federica Abbate e Cheope Mogol, mentre la produzione è stata affidata alle sapienti mani di Takagi & Ketra. Parlando del brano, la band salentina ha dichiarato: «“Per un milione” è una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento e un vero e proprio inno all’attesa delle molteplici forme d’amore nelle sue mille sfaccettature. Il testo nella sua genuinità esalta l’indispensabilità del vivere la semplicità dei piccoli gesti quotidiani facendoci riflettere su quanto sia importante riscoprire i valori e la bellezza dei momenti passati insieme agli affetti più cari. Dall’attesa della persona amata sino alla fantastica attesa di una nuova vita o di un figlio, l’amore è sempre il motore e l’energia che tiene in vita l’uomo in grado di riportare sempre il sole». Per i Boomdabash sarà la prima volta sul palco dell’Ariston dove, tra gli altri big in gara, si scontreranno anche con Loredana Berté (che parteciperà al Festival con “Cosa ti aspetti da me”) rompendo il fortunato sodalizio artistico avvenuto con “Non ti dico no”, hit estiva 2018, ad ora certificata doppio disco di platino. In occasione della serata dei duetti, come di consueto in programma il venerdì, i Boomdabash hanno scelto di cantare “Per un milione” insieme a Rocco Hunt, che è anche autore dello stesso brano. Il nuovo singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da mercoledì 6 febbraio, mentre venerdì 8 febbraio sarà il giorno della pubblicazione di “Barracuda – Predator edition 2019”, speciale riedizione sanremese del loro ultimo album.

“Boomdabash & Friends” e le restanti date del tour

Per impegni dovuti alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2019, i Boomdabash hanno dovuto posticipare le restanti date del loro “Barracuda winter tour”. Ad essere rinviati sono tutti i live in programma per il mese di gennaio 2019, compreso il concerto – evento “Boomdabash & Friends” inizialmente previsto per il 24 gennaio e posticipato al 9 maggio all’Alcatraz di Milano. Con questo speciale evento la band salentina festeggerà i 15 anni di carriera, e sul palco con loro saliranno tanti ospiti e amici con i quali hanno collaborato. Le nuove date dei restanti live devono ancora venire comunicate. I biglietti precedentemente acquistati in prevendita resteranno comunque validi per i nuovi appuntamenti, oppure è possibile richiedere il rimborso presso i punti vendita autorizzati in cui è stato effettuato l'acquisto.