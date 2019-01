Sanremo 2019: gli album e le riedizioni in uscita

Febbraio è storicamente il mese dell’anno in cui viene pubblicata la maggior parte dei dischi in Italia. Per un motivo molto semplice: il Festival di Sanremo, occasione spesso sfruttata dai cantanti in gara per far conoscere al pubblico della nuova musica, pubblicare delle riedizioni di album già usciti, con l’aggiunta del brano sanremese, o delle antologie.

Sanremo 2019: gli album di inediti

A pubblicare un album di inediti sarà Anna Tatangelo, pronta a tornare per la settima volta sul mercato discografico con “La fortuna sia con me”, il suo nuovo disco in uscita l’8 febbraio, che conterrà naturalmente il brano sanremese “Le nostre anime di notte”. Lo stesso giorno, a fare capolino nei negozi di dischi sarà poi “Una nuova Rosalba in città”, il primo lavoro in Sugar di Arisa, che salirà sul palco dell’Ariston presentando “Mi sento bene”. Ancora, l’8 febbraio vedrà il ritorno di Patty Pravo, pronta a pubblicare il suo nuovo album, “Red”. E sempre l’8 febbraio segnerà anche il debutto discografico di Livio Cori, al Festival in coppia con Nino D’Angelo, e che pubblicherà “Montecalvario – Core senza paura”. L’8 febbraio gli Ex-Otago rilasceranno “Corochinato”, il loro sesto disco, contenente anche “Solo una canzone”. Uscirà il 15 febbraio, invece, “Parole nuove”, il nuovo disco di inediti di Einar, in gara a Sanremo dopo aver trionfato tra le Nuove Proposte. Sempre il 15 febbraio verrà alla luce “Popcorn”, il nuovo disco di Federica Carta, contenente “Senza farlo apposta”, il brano sanremese cantato in coppia con Shade. A chiudere il lungo periodo sanremese, a oggi, sarà Il Volo, che il 22 febbraio pubblicherà il nuovo disco di inediti, “Musica”.

Sanremo 2019: le riedizioni



Tra le riedizioni contiamo “Barracuda – Predator Edition 2019”, in uscita venerdì 8 febbraio. Nuova edizione del disco dei Boomdabash pubblicato nell’estate del 2018, con l’aggiunta del brano sanremese “Per un milione”. Così come “Senza farlo apposta”, il brano che sarà presentato da Federica Carta e Shade, sarà contenuto in una versione più ampia di “Truman”, il più recente disco del rapper. Parliamo di un “repackaging” anche per Irama, pronto a lanciare l’8 febbraio la riedizione di “Giovani”, il suo terzo album, con l’aggiunta de “La ragazza col cuore di latta”. E l’8 febbraio Loredana Berté pubblicherà poi “Liberté – Sanremo edition”, il “repackaging” del disco uscito a settembre dello scorso anno. Uscirà il 15 febbraio, invece, “Cenerentola e altre storie”, la riedizione di “Cenerentola”, l’ultimo disco di Enrico Nigiotti rilasciato nel settembre del 2018.



Sanremo 2019: le raccolte



Tra le antologie contiamo “Abbi cura di me”, dedicata all’omonimo brano sanremese che sarà presentato da Simone Cristicchi. Il disco uscirà l’8 febbraio. I Negrita festeggeranno i 25 anni di carriera con una raccolta, “I ragazzi stanno bene 1994 – 2019” anche questa in uscita l’8 febbraio. Un altro compleanno tondo: sono i vent’anni di carriera degli Zen Circus, che l’8 febbraio pubblicheranno il disco antologico “Vivi si muore 1999 – 2019”. Una collezione anche per Briga, in uscita sempre l’8 febbraio: il doppio disco “Il rumore dei sogni – Collection”.