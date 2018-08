"Cenerentola", il nuovo album di Enrico Nigiotti in uscita a settembre

Un passato da concorrente (di successo) di X Factor, nell’edizione vinta da Lorenzo Licitra, un presente da autore, un futuro ricco di sorprese. Sarà pubblicato ufficialmente il prossimo 14 settembre il primo album di Enrico Nigiotti dopo l’avventura nel talent show. Ad annunciare la data e il nome dell’ultima fatica discografica, che si chiamerà “Cenerentola”, lo stesso Enrico Nigiotti, che appare anche in copertina con indosso una tuta da lavoro.

“Cenerentola”, il nuovo album di Enrico Nigiotti

A fare da trampolino per la carriera di Enrico Nigiotti è stato il podio conquistato ad X Factor alle spalle di Lorenzo Licitra e dei Måneskin, che ha ottenuto buoni riscontri prima con “L’Amore è”, certificato disco di platino dalla FIMI, poi con “Il silenzio di mille parole”. Dopo una lunga sessione in studio, il cantautore di Livorno ha ultimato gli ultimi dettagli di “Cenerentola”, il suo quarto lavoro discografico, il primo dopo la fine del talent show e dopo una serie di comparsate sui più importanti palchi d’Italia, compreso un ritorno a Sanremo da ospite. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del cantautore con un messaggio criptico: «Il 14 settembre esce “Cenerentola”, il mio album. Potrei dire mille cose ma non voglio dire niente…parleranno le canzoni». A produrre il disco la Sony Music Italia, che lo renderà disponibile sulle piattaforme di streaming e nei negozi fisici e digitali di dischi. “Cenerentola” sancirà quindi un nuovo inizio per Enrico Nigiotti, pronto a far conoscere il suo lavoro discografico senza anticipare nulla ai suoi fan e agli addetti ai lavori.

Il futuro di Enrico Nigiotti

L’autunno di Enrico Nigiotti potrebbe essere dunque pieno di impegni, diviso tra la promozione del nuovo album e una serie di progetti collaterali. Il cantautore livornese non ha infatti mai smesso di scrivere e comporre, neppure nei momenti più difficili, collaborando anche con Laura Pausini per la musica e le parole di “Le due finestre”, singolo contenuto nell’album “Fatti sentire”. La Pausini ha voluto Nigiotti con sé anche per il concerto al Circo Massimo di Roma dello scorso 22 luglio, e non è detto che la collaborazione tra i due non continui su questi binari. Il sogni nel cassetto di Enrico Nigiotti è però un ritorno a Sanremo: dopo esserci già stato per due volte, una tra le nuove proposte e l’altra come ospite al fianco dei The Kolors, il cantautore potrebbe proporre uno dei suoi inediti per l’edizione 2019 del Festival della canzone italiana, con l’obiettivo di far notare un talento dalla carriera altalenante. L’esordio di Nigiotti è arrivato con “Amici di Maria De Filippi nel 2010”, ma il suo volontario allontanamento per amore lo ha allontanato per cinque anni dal mondo della musica. Nel 2015, il nuovo inizio con Sanremo giovani e il terzo posto alle spalle di Giovanni Caccamo. Il terzo gradino del podio sembra essere quindi una costante nella carriera di Enrico Nigiotti, che ha confermato la posizione anche ad X Factor. Da lì in poi, però, il successo non è mai mancato e il futuro potrebbe riservargli nuove soddisfazioni da autore e una probabile partecipazione a Sanremo tra i big.