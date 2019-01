Sanremo 2019: tra gli ospiti anche Alessandra Amoroso

Si arricchisce il programma degli ospiti attesi per il Festival di Sanremo 2019. A salire sul palco del teatro Ariston sarà infatti anche Alessandra Amoroso, che ha deciso di annunciare la sua presenza pubblicando la notizia sui suoi canali Twitter e Instagram. Questo, postando una fotografia che la vede ritratta insieme a sua madre, entrambe sorridenti, con una didascalia che non lascia spazio a dubbi, circa la felicità della cantante: «Nessuno ci avrebbe creduto. Eppure saremo lì, anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio, una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata. Abbiamo realizzato il nostro sogno. E grazie di cuore a te, Claudio Baglioni, per questo invito come ospite… perché Sanremo è Sanremo!».



I progetti attuali di Alessandra Amoroso



Con ogni probabilità, Alessandra Amoroso porterà sul palco del teatro Ariston alcuni brani presenti in “10”, il suo album più recente, pubblicato il 5 ottobre per etichetta Sony Music e di cui sono già stati estratti i tre singoli “La stessa”, “Trova un mondo” e “Dalla tua parte”, in rotazione radiofonica dal 4 gennaio di quest’anno. Brani che presto la cantante presenterà con un tour nei palasport, al via il 5 marzo dal PalaAlpitour di Torino, con l’ultima data in programma il 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Le date del prossimo tour di Alessandra Amoroso:

Martedì 5 marzo 2019 Torino, PalaAlpitour

Giovedì 7 marzo 2019 Perugia, PalaBarton

Domenica marzo 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Mercoledì 13 marzo 2019 Genova, RDS Stadium

Venerdì 15 marzo 2019 Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Sabato 16 marzo 2019 Ancona, PalaPrometeo

Mercoledì 20 marzo 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 23 marzo 2019 Eboli, PalaSele

Domenica 24 marzo 2019 Reggio Calabria, Palacalafiore

Martedì 26 marzo 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Mercoledì 27 marzo 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Venerdì 29 marzo 2019 Bari, Palaflorio

Sabato 30 marzo 2019 Roseto degli Abruzzi, Pala Remo Maggetti

Lunedì 1 aprile 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Martedì 2 aprile 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Giovedì 4 aprile 2019 Courmayeur (AO), Forum Sport Center

Sabato 6 aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Domenica 7 aprile 2019 Trieste, Palarubini Alma Arena

Martedì 9 aprile 2019 Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 10 aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Venerdì 12 aprile 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Domenica 14 aprile 2019 Isernia, Auditorium Unità d’Italia

Lunedì 15 aprile 2019 Potenza, Palabasento

Venerdì 19 aprile 2019 Cagliari, Fiera – Padiglione E

Venerdì 3 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 4 maggio 2019 Eboli, Palasele

Lunedì 6 maggio 2019 Napoli, Palapartenope

Martedì 7 maggio 2019 Napoli, Palapartenope

Giovedì 9 maggio 2019 Bari, Palaflorio

Venerdì 10 maggio 2019 Bari, Palaflorio

Lunedì 13 maggio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Gli ospiti di Sanremo 2019



Sono diversi gli ospiti che sono già stati annunciati per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2019. A oggi, tutti italiani, come già aveva annunciato Claudio Baglioni durante la conferenza stampa in preparazione del Festival. Oltre ad Alessandra Amoroso, attesi sul palco del teatro Ariston sono anche Antonello Venditti, pronto a far rivivere le canzoni di “Sotto il segno dei pesci”, album che compie 40 anni di carriera. E poi Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo: i due canteranno “Fall On Me”, brano estratto dal recente disco “Sì”. Ancora, Giorgia, con il suo omaggio alla musica italiana inciso in “Pop Heart”. E infine Elisa.