Sanremo 2019: tra gli ospiti anche Antonello Venditti

Antonello Venditti sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019. Il cantante salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, inserendo la kermesse musicale tra le tante tappe del suo tour per festeggiare i quarant’anni dall’uscita del suo disco più celebre, “Sotto il segno dei pesci”. La presenza è ufficiale, tuttavia non è ancora stata resa nota la serata in cui il cantautore di Roma si esibirà.

I 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”



Con ogni probabilità, l’esibizione di Venditti vedrà come protagonisti alcuni brani estratti da “Sotto il segno dei pesci”, il suo sesto album, pubblicato l’8 marzo del 1977 sotto l’etichetta Philips. Il disco si compone di otto tracce, quattro inserite nel “Lato A” – “Sotto il segno dei pesci”, “Francesco”, “Bomba o non bomba”, “Chen il cinese” – e altrettante nel “Lato B”: “Sara”, “Il telegiornale”, “Giulia”, “L’uomo falco”. In occasione dei quarant’anni dall’uscita del disco, il cantautore romano ha pubblicato una riedizione dell’album, con l’aggiunta di “Sfiga”, inserita come prima traccia del lavoro.

Sanremo 2019: tutti gli ospiti



Oltre ad Antonello Venditti, sono altri i nomi finora confermati tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Tutti italiani, come già aveva annunciato il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni durante una conferenza stampa organizzata alcune settimane fa. Oltre al cantautore romano, ci saranno anche Andrea Bocelli, insieme al figlio Matteo: i due si esibiranno sulle note di “Fall On Me”, canzone tratta dal recente disco dell’artista, “Sì”. Quindi, due tra le voci più conosciute e apprezzate della musica italiana: Elisa e Giorgia. Quest’ultima è reduce dal successo di “Pop Heart”, il disco omaggio alla musica italiana, che presto sarà presentato in un lungo tour.



Festival di Sanremo 2019: date, conduttori e cantanti



La 69esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 5 al 9 febbraio 2019. La conduzione sarà affidata per il secondo anno consecutivo a Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele (già co-conduttrice dell’edizione di due anni fa, all’epoca al fianco di Carlo Conti e insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghinea) e Claudio Bisio, alla sua prima esperienza di questo genere al Festival. Sono ventiquattro gli artisti in gara tra i “Campioni”: l’unica categoria esistente quest’anno, dopo la gara riservata alle Nuove Proposte svoltasi a dicembre, che ha visto trionfare i giovani Mahmood ed Einar, così direttamente “catapultati” nella sfida finale riservata ai professionisti.

I cantanti in gara a Sanremo 2019