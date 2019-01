Sanremo 2019, annunciati i nuovi duetti del Festival

Come ormai da tradizione, anche il Festival di Sanremo 2019 avrà una serata dedicata interamente ai duetti. I big si esibiranno con un artista, non necessariamente del mondo della musica, per dare vita ad una nuova versione della canzone che partecipa al concorso. Verranno riproposte le canzoni della gara con un diverso arrangiamento e i cantanti saranno accompagnati da ospiti d’eccezione. Al miglior duo sarà assegnato un premio speciale. Questi sono tutti i duetti confermati per la puntata dell’8 febbraio del Festival della canzone italiana.

Ultimo feat Fabrizio Moro – I tuoi particolari

Ermal Meta feat Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Brunori Sas feat Zen Circus – L’amore è una dittatura

Manuel Agnelli feat Daniele Silvestri – Argento vivo

Beppe Fiorello feat Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Neri Marcoré feat Nek – Mi farò trovare pronto

Paolo Jannacci feat Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Rocco Hunt feat BoomDaBash – Per un milione

Guè Pequeno feat Mahmood – Soldi

Irene Grandi feat Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Syria feat Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Bungaro ed Eleonora Abbagnato feat Francesco Renga – Aspetto che torni

Negrita feat Enrico Ruggeri e Roy Paci – I ragazzi stanno bene

Ex-Otago feat Jack Savoretti – Solo una canzone

Irama feat Noemi e Caterina Guzzanti– La ragazza col cuore di latta

Patty Pravo e Briga feat Giovanni Caccamo – Un po’ come nella vita

Motta feat Nada – Dov’è l’Italia

Arisa feat Tony Hadley (Spandau Ballet) ed i Kataklò – Mi sento bene

Tra i cantanti coinvolti anche Fabrizio Moro che torna sul palco del Teatro Ariston dopo aver trionfato lo scorso anno in coppia con Ermal Meta. Lo stesso cantautore si esibirà in duetto con Simone Cristicchi. Tra gli ospiti presenti anche Jack Savoretti che accompagnerà gli Ex-Otago nel brano “Solo una canzone”.

Il programma del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo inizierà martedì 5 febbraio al teatro Ariston di Sanremo e terminerà con la premiazione della migliore tra le 24 canzoni in gara sabato 9 febbraio. La prima serata sarà dedicata al primo ascolto dei brani in concorso, presentati dai big della canzone italiana. Mercoledì 6 febbraio sarà la volta del secondo ascolto, limitato però a 12 dei 24 brani. Stessa cosa succederà durante la terza serata, prevista giovedì 7 febbraio. Venerdì 8 febbraio, quarta serata del Festival, sarà il momento dei duetti, un vero e proprio evento per gli appassionati della kermesse. Gli artisti interpreteranno il proprio brano in gara in compagnia di un ospite, in una versione rivisitata per l'occasione. Sabato 9 febbraio verrà proclamato il brano vincitore.

Gli ospiti della kermesse musicale

Anche quest’anno a condurre il Festival di Sanremo sarà Claudio Baglioni affiancato dall'attore comico Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Gli ospiti di questa edizione saranno tutti artisti italiani. L’ultimo ad essere confermato è Antonello Venditti, mentre nelle ultime settimane è stato il turno di Andrea Bocelli che sarà sul palco dell’Ariston insieme al figlio Matteo: i due si esibiranno sulle note di “Fall On Me”, canzone tratta dal recente disco dell’artista, “Sì”. Infine spazio a due tra le voci più conosciute e apprezzate della musica italiana: Elisa e Giorgia.