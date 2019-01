Sanremo 2019, tutti i cantanti big in gara al festival

Tutto pronto per la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Saranno 24 i cantanti in gara, 22 big e due promossi dai Giovani

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2019. La sessantanovesima edizione sarà condotta da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio che affiancheranno il cantautore e direttore artistico del Festival. Il numero dei cantanti in gara sale quest’anno a 24, quattro in più rispetto alla precedente edizione. È questa una delle novità del Festival che inizierà il 5 febbraio e si concluderà sabato 9 febbraio. Lo scorso anno la vittoria andò ad Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”, brano che riuscì a conquistare anche il mercato discografico. Sono 22 i big annunciati per questa edizione, mentre gli ultimi cantanti arrivano dalle selezioni di Sanremo Giovani e sono stati promossi alla gara con i big. A passare il turno sono stati Einar, italiano di origini cubane, con la sua canzone “Centomila volte” e Mahmood, cantante milanese di origini egiziane, ex concorrente di X-Factor che ha vinto con la sua “Gioventù bruciata” . I big sono stati annunciati durante le due serate di Sanremo Giovani. Ecco la lista completa:

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga – Un po’ come nella vita

Negrita – I ragazzi stanno bene

Daniele Silvestri – Argento vivo

Ex-Otago – Solo una canzone

Achille Lauro – Rolls Royce

Arisa – Mi sento bene

Francesco Renga – Aspetto che torni

Boomdabash – Per un milione

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Mahmood – Soldi

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Irama – La ragazza col cuore di latta

Ultimo – I tuoi particolari

Nek – Mi farò trovare pronto

Motta – Dov’è l’Italia

Il Volo – Musica che resta

Ghemon – Rose viola

Einar – Parole nuove

Tra gli esclusi Pierdavide Carone

Tra gli artisti esclusi c’è anche Pierdavide Carone che non ha nascosto il suo disappunto alla stampa. Il cantautore si era presentato con la canzone “Caramelle”, cantata assieme ai Dear Jack. Un brano che affronta il tema della pedofilia e che Carone pensava di poter portare sul palco dell’Ariston: «Speravo in una maggiore empatia da Baglioni. Se avessi portato "Caramelle" con una star della musica, l’avrebbero sicuramente presa». Una polemica che sta caratterizzando il countdown per l’inizio del Festival.

Bocelli, Giorgia ed Elisa i primi ospiti

Ovviamente anche quest’anno non mancheranno ospiti nazionali ed internazionali, tra i nomi già resi ufficiali ci sono Andrea Bocelli, Elisa e Giorgia. Tutti e tre gli artisti sono stati grandi protagonisti in passato del Festival. Bocelli ha vinto l’edizione del 1994 nella categoria Nuove Proposte con “Il mare calmo della sera”, mentre nel 1995 si classificò al quarto posto con il brano “Con te partirò”. Nella stessa edizione vinse Giorgia, diventata la prima artista a vincere il Festival di Sanremo e conquistare il Premio della critica con “Come Saprei”. Elisa invece ha trionfato nel 2011 con il brano “Luce (tramonti a nord est)”. La canzone è stata eletta come la migliore sia fra i brani che hanno vinto Sanremo nel decennio 2000-2009, sia tra tutti i vincitori della storia del Festival.