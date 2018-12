Fabrizio Moro, un tour nei palasport nel 2019: tutte le date

Un nuovo album di inediti e il suo primo tour nei palasport. Sono questi i progetti di Fabrizio Moro per il prossimo anno. Si tratta di due sorprese? Solo parzialmente. Che il cantautore romano stesse lavorando al nuovo disco, infatti, era cosa nota ormai da tempo, anche se non si conoscevano le date. E, quanto al tour nei palazzetti, qualcosa in effetti era nell’aria.

Il tour nei palasport

Il tour prenderà il via il 12 ottobre dell’anno prossimo dal Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Si tratta della prima tournée vera e propria di Fabrizio Moro nei palasport. Anche se va detto che il cantante romano aveva più volte in passato suonato in diversi palazzetti. Anzi, il 16 giugno aveva persino cantato di fronte a 20 mila persone allo stadio Olimpico della “sua” Roma. Tornando al prossimo tour, al momento sono stati annunciati solo quattro concerti, ma presto – si parla delle prossime settimane – verranno ufficializzati anche gli altri. Dopo il debutto siciliano, Moro partirà alla volta della sua città, Roma, dove è atteso il 18 e il 19 ottobre sul palco del Palalottomatica. Quindi sarà la volta del Forum di Assago (MI), dove lo show è atteso per il 26 ottobre. I biglietti per i quattro concerti sono già disponibili sul sito di TicketOne, mentre saranno acquistabili anche nei punti vendita abituali solo dalle 11 di giovedì 20 dicembre. Le date finora annunciate del tour nei palasport:

12 ottobre 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

18 e 19 ottobre 2019 Roma, Palalottomatica

26 ottobre Assago (MI), Mediolanum Forum

Insieme a Fabrizio Moro, a salire sul palco saranno i chitarristi Danilo Molinari e Roberto Maccaroni, il bassista Andrea Ra, il batterista Alessandro Inoltri e il tastierista Claudio Junior Bielli. Il tour è organizzato da Friends & Partners.

Il nuovo album di Fabrizio Moro

Il tour sarà anticipato dalla pubblicazione del nuovo disco di Fabrizio Moro, che dovrebbe arrivare nei negozi di dischi e sulle piattaforme streaming già nella primavera del 2019. Questo nuovo lavoro segue la raccolta “Parole, rumori e anni 1”, che il cantautore romano aveva pubblicato a febbraio, in occasione della partecipazione (e della vittoria) al Festival di Sanremo, in coppia con Ermal Meta, con la canzone “Non mi avete fatto niente”. L’ultimo disco di inediti di Fabrizio Moro risale, invece, al 2017: si trattava di “Pace” e anche in quel caso segnava la partecipazione alla kermesse canora ligure. Quella volta da solo con “Portami via”: una canzone dedicata al figlio Libero.

Tutti i numeri di Fabrizio Moro

È considerato tra gli “eterni ragazzi” della canzone italiana, eppure nel 2020 Fabrizio Moro festeggerà i 20 anni dall’uscita del suo primo disco, omonimo. Il successo però lo ha raggiunto solo nel 2007, quando sul palco di Sanremo ha presentato “Pensa”, gareggiando nella categoria dedicata ai giovani. E vincendo. Sarebbero seguiti altri cinque Festival e una vittoria: nell’ultima edizione insieme a Ermal Meta. Nel mezzo, nove album in studio, uno dal vivo e due raccolte. A breve però i dischi di inediti raggiungeranno la cifra tonda, diventando dieci.