Venerdì 1° marzo Miley Cyrus pubblicherà il nuovo singolo Doctor (Work it out) in collaborazione con Pharrell, uno dei cantanti e produttori statunitensi più popolari e apprezzati a livello internazionale

miley cyrus, annunciata doctor (work it out) con pharrell Williams Il 2023 è stato un anno pieno di successi per la cantante: dal responso strepitoso ottenuto con Flowers a quello più recente della ballad Used to Be Young passando per i brani River e Jaded. Miley Cyrus ha ora annunciato l’uscita di Doctor (Work it out) in collaborazione con Pharrell Williams. La canzone arriverà sul mercato venerdì 1° marzo. L'artista ha condiviso una breve anteprima del brano attraverso un post sul profilo Instagram ottenendo oltre 17.000 commenti e più di un milione di visualizzazioni. approfondimento Flowers di Miley Cyrus è il singolo più venduto al mondo

Domenica 4 febbraio Miley Cyrus ha trionfato ai Grammy Awards portando a casa le sue due prime statuette della carriera: Record of the Year e Best Pop Solo Performance per Flowers. Al termine della cerimonia di premiazione, l’artista ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicino e il pubblico: “Celebro i miei fan sopra ogni cosa. Nessun premio vale quanto gli anni che abbiamo speso insieme. Voi mi avete vista prima di questo riconoscimento. Non passa un giorno in cui non ringrazio il paradiso per avermi mandato questi angeli terreni cosi di supporto. Vi amo con tutto il mio cuore. A molti altri anni insieme”. approfondimento Billboard Global 200, Miley Cyrus prima nella classifica di fine anno

