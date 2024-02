Flowers di Miley Cyrus è il singolo più venduto al mondo

Musica

Grammy Awards 2024, i vincitori: Taylor Swift entra nella storia. FOTO

Domenica 4 febbraio Trevor Noah ha condotto la 66esima edizione dei Grammy Awards, i più importanti riconoscimenti musicali al mondo. Phoebe Bridgers è stata l’artista più premiata della serata, Taylor Swift ha strappato un importante primato e Miley Cyrus ha vinto le prime statuette della sua carriera

Taylor Swift è entrata nella storia dei Grammy Awards trionfando per la quarta volta nella categoria Album of the Year. All'edizione 2024 dei riconoscimenti, la cantante americana ha vinto anche per il Best Pop Vocal Album, sempre grazie al disco Midnights. Inoltre, durante il discorso di ringraziamento l'artista ha annunciato l'uscita di un nuovo album

Phoebe Bridgers è stata la grande vincitrice della serata portando a casa ben quattro riconoscimenti, tre dei quali grazie al gruppo boygenius premiato nelle categoria Best Alternative Music Album, Best Rock Song e Best Best Rock Performance. La cantante ha poi ricevuto la quarta statuetta grazie al duetto Ghost in the Machine con SZA premiato nella categoria Best Pop Duo/Group Performance. Nella foto il gruppo boygenius