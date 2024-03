Meghan Markle torna su Instagram dopo quattro anni con un nuovo brand

Non si hanno ancora notizie più dettagliate sul progetto annunciato dalla duchessa, che, al momento, ha già un profilo social e un sito web. Si conosce solo il logo, presentato in nove immagini sull'account appena creato e in una storia in cui Meghan è ripresa in gesti quotidiani all'interno di una lussuosa villa

Le ipotesi dei media

Secondo i media americani e britannici, “American Riviera Orchard” è un brand di lifestyle, che proporrà, ad esempio, prodotti per la casa e per il giardino. L’ipotesi nasce anche dalla storia Instagram pubblicata da Meghan sul profilo del nuovo progetto, dove, con in sottofondo “I wish you love” di Nancy Wilson, la duchessa di Sussex si aggira in una lussuosa villa, cucinando e raccogliendo fiori. Il video si conclude con il logo del brand, in un alone di mistero che sarà, probabilmente, svelato nei prossimi giorni.