Harry e Meghan cambiano il cognome ai figli: come si chiamano adesso

Una strategia comunicativa, secondo alcuni, quella degli ultimi anni messa in atto dal principe Harry e della moglie Meghan Markle. Prima il sito ufficiale “Sussex.com”, poi il cambiamento dei cognomi dei figli. I piccoli adesso si chiamano Archie e Lilibeth Diana Sussex. Il cognome non è più quello della famiglia, Mountbatten-Windsor, ma corrisponde al titolo reale che i due “ribelli” inglesi non hanno mai perso, nonostante, dopo il loro allontanamento, non godano più del trattamento riservato, ad esempio, a William e Kate.

Cosa c’è dietro la decisione di Harry e Meghan

La scelta di utilizzare, oltre allo stemma dei reali, il titolo per il sito e per il cognome dei figli, potrebbe essere un chiaro segnale della volontà di riallacciare i rapporti con la Corona, in particolare in un momento critico per la popolarità di Harry e Meghan. I due, nel corso della loro visita in Canada agli atleti che gareggeranno nel 2025 agli Invictus Games, sono sembrati intimi e sereni, nonostante le numerose critiche degli ultimi tempi. Tra le ragioni per cui gli “ex” reali sono sotto attacco, c’è il comportamento avuto da Harry nel momento della diagnosi di tumore al re Carlo: la visita al padre è stata considerata, infatti, troppo “rapida”, denotando, per una parte dell’opinione pubblica, un forte disinteresse nei confronti della famiglia. Anche il sito è stato sommerso dalle polemiche. La coppia sta cercando in tutti i modi di rilanciare la propria immagine: Harry e Meghan voglio rivendere se stessi in una veste nuova, tentativo iniziato nel 2023 con la pubblicazione della biografia del principe “Spare. Il minore”.