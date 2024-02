Il principe Harry e Meghan Markle lanciano un nuovo sito, Sussex.com

Lunedì il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lanciato un nuovo sito web, Sussex.com che comprende le ultime notizie sulla coppia, le biografie di Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni, nonché collegamenti alla loro organizzazione Archewell Foundation e all'hub Archewell Productions. La homepage presenta una loro foto in Germania alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games del 2023 a settembre. L'immagine della coppia che sorride e applaude è una delle loro preferite, infatti l'anno scorso l'hanno scelta anche come immagine per il loro biglietto di auguri. Sotto il loro stemma il testo sulla homepage recita: "L'ufficio del principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex.

Restyling anche per sito della Archewell Foundation

L'aggiornamento più recente riguarda l'apparizione del principe Harry giovedì agli NFL Honors a Las Vegas, dove ha presentato il Walter Payton NFL Man of the Year al difensore dei Pittsburgh Steelers Cameron Heyward. "Il principe Harry sostiene da tempo il potere dello sport per la guarigione e la costruzione della comunità. È stato onorato di presentare questo premio e di sottolineare l'importanza di restituire" si legge nella pagina. Anche il loro sito della Archewell Foundation ha subito un restyling per coordinarsi con la nuova piattaforma. Invece di uno sfondo beige, la homepage dell'organizzazione no-profit presenta un tema blu simile.