Dustin Hoffman a Lucca per il nuovo film di Peter Greenaway

L'attore, che si trova nella città toscana per lavoro, non ha rinunciato a qualche ora da turista. Tra le tappe, anche I Gelati di Piero per un gelato ai frutti di bosco

Dustin Hoffman resterà a Lucca per diverse settimane. Il motivo? Le riprese del nuovo film di Peter Greenaway, tra i maggiori cineasti britannici contemporanei. Mentre sulla pellicola vige il massimo riserbo, l'attore non si è negato ai fan. Anzi: si è concesso qualche passeggiata in città, tra tappe golose e foto ricordo.

Cosa sappiamo del nuovo film di Peter Greenaway

Le riprese della pellicola, tutta ambientata a Lucca, cominceranno giovedì 21 marzo. Sebbene ancora non vi siano conferme ufficiali, pare che del film - prodotto da Facing East Entertainment e The Family Film - faranno parte anche volti noti del cinema italiano quali Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi e Neri Marcoré. Il set verrà allestito nel centro storico, dove Hoffman alloggia: dalle mura a piazza San Michele, da torre Guinigi a piazza San Frediano, fino a palazzo Pfanner, verranno toccate le principali location della città. Non vi è certezza, invece, sul titolo del film: le ipotesi più papabili sono Lucca Mortis e Towers Story. La trama racconterà la storia di uno scrittore newyorchese che si prende un anno sabbatico per visitare Lucca, così da espolorare le sue origini italiane. A fare da sfondo, il mondo del 2001, l'anno dell'attentato alle Torri Gemelle. Perché proprio Lucca? Perchè è di Lucca che Greenaway si è innamorato quando, oltre dieci anni fa, è stato ospite del Lucca Film Festival con la sua opera The Towers – Lucca Hubrism. Per l'occasione, illuminò per 35 minuti la facciata della Chiesa di San Francesco, teatro di “cinema architettonico”. Quella stessa installazione, che lo fece innamorare, sarà parte del film.