Un professore 3, Alessandro Gassmann: "Torneremo"

Alessandro Gassmann, interprete di Dante, ha annunciato sul suo profilo X: “Torneremo”. Massimo riserbo sull’inizio delle riprese della terza stagione e sulla data di uscita

Sta per calare il sipario sulla seconda stagione di Un professore (FOTO) con protagonista Alessandro Gassmann. In attesa della messa in onda degli ultimi due episodi, l’attore romano ha confermato il ritorno della produzione.

alessandro Gassmann: “torneremo” La terza stagione di Un professore si farà. Alessandro Gassman ha annunciato su X la realizzazione dei nuovi episodi della serie tv. L’interprete di Dante ha risposto a un utente dichiarando: “Torneremo”. Le sue parole non sono di certo passate inosservate generando grande felicità nei telespettatori. Massimo riserbo sull’inizio delle riprese e sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. "Sartre - La libertà di scelta" ed "Epicuro - Tra vita e morte" sono i titoli degli ultimi due episodi che saluteranno il pubblico. approfondimento Un professore 2, il cast della serie con Alessandro Gassmann. FOTO

Il regista Alessandro Casale ha raccontato: “Ho avuto a disposizione un cast di talento e di grande professionalità che mi ha aiutato ad accompagnare i personaggi, sia adulti che adolescenti, nel loro percorso narrativo e mi sono allo stesso tempo adoperato, come è mio solito, per immedesimarmi nelle esistenze e nelle emozioni dei protagonisti. Ho lavorato insieme agli attori per poterci calare in un contesto decisamente realistico, senza perdere accenti di commedia di alleggerimento che fanno da corollario agli snodi sentimentali e drammatici che punteggiano la serie”. approfondimento Un professore, il cast della fiction con Alessandro Gassmann. FOTO

La seconda stagione, composta da dodici episodi, ha visto nel cast anche Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Presenti poi Christiane Filangieri, Pia Engleberth, Thomas Trabacchi, Alice Lupparelli, Khadim Faye, Margherita Aresti, Domenico Cuomo, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante e Davide Di Vetta. Completano il cast Federica Cifola, Sara Cardinaletti, Paolo Bessegato, Giorgio Gobbi, Francesca Romana De Martini, Pio Stellaccio, Enzo Provenzano e Mirko Frezza. approfondimento Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie