Beyoncé, il nuovo album Act II: Cowboy Carter uscirà il 29 marzo

Il precedente album Act I: Renaissance, uscito a sei anni di distanza da Lemonade, ha ottenuto ottimi consensi anche da parte della critica trionfando ai Grammy Awards nella categoria Best Dance/Electronic Album. Dal disco è stato estratto come primo singolo Break My Soul, certificato con un disco di platino per aver venduto più di un milione di copie.

approfondimento Beyoncé annuncia Renaissance Act II e lancia due nuovi singoli