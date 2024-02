Beyoncé annuncia Renaissance Act II e lancia due nuovi singoli

Spettacolo

Renaissance: A Film By Beyoncé, i look delle star alla première. FOTO

Il Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills è stato rivestito di drappi argentati in omaggio all'estetica metallica e scintillante del Reinassance World Tour della Regina del soul, una tournée in cui la moda ha avuto un ruolo di primo piano. Agli ospiti dell'anteprima è stato chiesto di vestirsi a tema, con abiti silver. Il più bello? Quello di Queen Bey, regista, produttrice, nonché interprete del documentario che ha sfoggiato un dress Versace e una chioma tutta nuova A cura di Vittoria Romagnuolo

Il tema della serata era "Cozy Opulence" e Kelly Rowland, che ha un senso per la moda invidiabile, non si è fatta trovare impreparata presentandosi alla esclusiva première di Reinassance: A Film By Beyoncé, film che arriverà in Italia il 21 dicembre, vestita d'argento. La cantante R&B delle Destiny's Child ha scelto una creazione couture di Jean Paul Gaultier con reggiseno conico. L'abito è stato disegnato da Julien Dossena, stilista ospite della Maison francese per il 2023





Un altro look scenografico sul silver carpet del cinema californiano è stato indossato da Michelle Williams, voce delle Destiny's Child dal 2000. La cantante, in Bishme Cromartie, ha optato per il nero, "tradendo" il dress code solo dal punto di vista cromatico. Del resto, anche al Met Gala non tutti osservano le indicazioni di stile in maniera rigorosa