Renaissance: A Film By Beyoncé, i look delle star alla première. FOTO

Il tema della serata era "Cozy Opulence" e Kelly Rowland, che ha un senso per la moda invidiabile, non si è fatta trovare impreparata presentandosi alla esclusiva première di Reinassance: A Film By Beyoncé, film che arriverà in Italia il 21 dicembre, vestita d'argento. La cantante R&B delle Destiny's Child ha scelto una creazione couture di Jean Paul Gaultier con reggiseno conico. L'abito è stato disegnato da Julien Dossena, stilista ospite della Maison francese per il 2023





