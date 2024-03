12/14 ©Getty

Gabrielle Union e Dwyane Wade hanno dato prova di tutto il loro stile. Union indossava un miniabito decorato senza spalline sopra una gonna abbinata di Carolina Herrera ("Mi sento me stessa", ha detto). Wade sfoggiava invece un total look Versace con giacca da smoking bianca e pantaloni neri. Per la leggenda dell'NBA si trattava della prima nomination all'Oscar (in qualità di produttore de Il barbiere di Little Rock, nominato nella categoria Miglior cortometraggio documentario)