Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta: chi è Riko Shibata

Nicolas Cage, 57 anni, si è sposato per la quinta volta. La nuova moglie si chiama Riko Shibata e ha 26 anni. Nicolas e Riko si sono sposati il 16 febbraio al Wynn Casino and Hotel di Las Vegas, stando a quanto riportato dal Daily Mail. Il portavoce dell'attore ha successivamente confermato la notizia a People, dicendo: "La data è stata scelta per onorare il compleanno del defunto padre dello sposo”.

Nicolas Cage e Riko Shibata, il matrimonio approfondimento Nicolas Cage è l’attore più stacanovista di Hollywood La sposa indossava un kimono nero da sposa giapponese, fatto a mano a Kyoto. Tra gli accessori, un bouquet di rose gialle e rosse e rossetto rosso vivo. Cage invece indossava uno smoking nero Tom Ford con una rosa gialla abbinata al bouquet di Riko. Riko ha camminato verso il futuro marito con la canzone “Winter Song” di Kiroro in sottofondo. Dopo il matrimonio, gli sposi, che si sono conosciuti a Shiga, in Giappone, più di un anno fa, hanno tenuto una piccola festa a cui hanno partecipato la terza moglie di Cage, Alice Kim, con la quale è rimasto buoni amici, e il loro figlio Kal. I documenti ufficiali mostrano che Cage e Riko hanno richiesto la loro licenza di matrimonio il 10 gennaio, il giorno del 26esimo compleanno di Riko, e che per la donna è il primo matrimonio. Le nozze con Riko sono arrivate a meno di due anni da quando Cage ha chiesto l'annullamento quattro giorni dopo il suo quarto matrimonio con Erika Koike, il 23 marzo 2019. L'attore si era giustificato affermando di essere stato troppo ubriaco per capire cosa stesse facendo. Nicolas Cage è stato sposato, la prima volta, con Patricia Arquette dal 1995 al 2001. Il secondo matrimonio fu con l'unica figlia di Elvis Presley, Lisa Marie Presley. I due si sono sposati durante una cerimonia segreta alle Hawaii nell'agosto 2002, in occasione del 25esimo anniversario della morte di Elvis. Cage ha sposato la terza moglie Alice Kim nel luglio 2004 dopo averla incontrata mentre lavorava come cameriera in un ristorante di Los Angeles. La coppia ha avuto il figlio Kal-El nell'ottobre 2005 e ha annunciato di essersi separata nel 2016 dopo il tradimento di Kim con un barista di Las Vegas. L'attore ha anche un altro figlio Weston Cage, 30 anni, nato dalla relazione con l'attrice Christina Fulton.

Nicolas Cage, la storia con Riko Shibata approfondimento I 15 matrimoni più brevi di Hollywood La nuova moglie dell'attore, di cui si sa pochissimo, ha preso il suo cognome, e ora è legalmente Riko Cage. Cage è stato avvistato per la prima volta con Riko nel febbraio dello scorso anno durante un'uscita a New Orleans, poi ancora a New York il mese successivo. L'attore ha annunciato il fidanzamento in un'intervista con suo fratello Marc Coppola nel suo programma radiofonico ad agosto. All'epoca disse: “Ha lasciato New York ed è tornata a Kyoto, in Giappone, e io sono tornato in Nevada e non la vedo da 6 mesi. Siamo davvero felici insieme e siamo davvero entusiasti di trascorrere il tempo insieme, quindi alla fine ho detto semplicemente 'Guarda, voglio sposarti' 'e ci siamo fidanzati su FaceTime. Le ho preso un anello di fidanzamento con diamante nero. Il suo colore preferito è il nero, quindi voleva l'oro nero e il diamante nero. L'ho personalizzato e l'ho effettivamente inviato con FedEx”.