Taylor Swift, esce il doppio album The Tortured Poets Department

Nella notte Taylor Swift ha pubblicato l’attesissimo album The Tortured Poets Department, il nuovo progetto discografico che, a sorpresa, è doppio. “Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle con tutti voi, quindi ecco la seconda puntata dell’album: The Anthology. Quindici canzoni extra”, ha scritto su Instagram la regina del pop. “E ora la storia non è più mia...è tutta vostra”. Entusiaste le reazioni degli Swifties, che hanno subito riempito i trending topic sui social con commenti sull'ultima opera del loro idolo.