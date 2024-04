Taylor Swift condivide nuovo video per The Tortured Poets Department

La cantautrice ha pubblicato sui suoi profili social una clip per il tanto atteso album atteso per venerdì 19 aprile 2024. La star ha anche rivelato uno dei testi del disco (che sarà l’11° in studio dell’artista). Domani dovrebbe uscire anche un videoclip ufficiale

Da lì, poi, la telecamera esce dalla stanza animata, mostrando della carta accartocciata sparsa sul pavimento e le varianti in vinile di Lavender Haze (che è il singolo della cantautrice pubblicato il 29 novembre 2022 come terzo estratto dal decimo album in studio Midnights). La cinepresa entra dunque in un corridoio bianco e si affaccia su una porta con una targa in cui si legge "The Tortured Poets Department", che è il titolo del disco.

Oltre al video pubblicato nelle scorse ore sui social per The Tortured Poets Department, la cantautrice statunitense ha anche rivelato uno dei testi del disco. Inoltre domani, assieme all’uscita del 11° album in studio dell’artista, dovrebbe essere rilasciato anche un videoclip ufficiale di un brano.

Il suddetto testo è stato condiviso solo tre giorni prima dell'uscita dell'LP, ossia martedì 16 aprile. Swift ha collaborato con Spotify per presentare lo snippet di una traccia sconosciuta in occasione dell’installazione della library di Swift a Los Angeles. All'evento inaugurale di LA, è stata presentata un’installazione con un libro aperto in cima che mostra la frase: “Even statues crumble if they’re made to wait” (traducibile così: “Anche le statue si sgretolano se si fanno aspettare”).

Nel video, c’è Swift seduta a una macchina per scrivere

Come ha sottolineato il magazine musicale Billboard, in concomitanza con l’evento a Los Angeles targato Spotify è stato mostrato un video sulla pagina di Spotify per il prossimo album della cantautrice.

Si tratta di una clip che mostra Swift seduta davanti a una macchina per scrivere, mentre martella sui tasti ed esce la stessa frase: “Even statues crumble if they’re made to wait”.

Prima di questa, aveva condiviso la seguente frase: “Crowd goes wild at her fingertips. Half moonshine, full eclipse” (“Folla in delirio sotto le sue dita. Mezza luna, eclissi totale”, condivisa nella stessa notte in cui c’è stata l’eclissi solare). E poi ha postato la frase: “I wish I could un-recall how we almost had it all” (“Vorrei poter dimenticare come abbiamo quasi avuto tutto”, questo dopo aver annunciato varianti speciali in vinile).

Inizialmente, i primi testi che Swift ha svelato ai suoi fan sono arrivati lo stesso giorno in cui ha annunciato The Tortured Poets alla cerimonia dei Grammy 2024, quando su Instagram - dopo la cerimonia - ha scritto: “And so I enter into evidence my tarnished coat of arms/ My muses, acquired like bruises, my talismans and charms/ The tick, tick, tick of love bombs/ My veins of pitch black ink/ All’s fair in love and poetry …” (“E così entro in prova il mio stemma macchiato di vergogna / Le mie muse, acquisite come lividi, i miei talismani e amuleti / Il tic, tic, tic delle bombe d'amore / Le mie vene di inchiostro nero pece / Tutto è lecito in amore e poesia …”).