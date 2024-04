Taylor Swift, le canzoni tornano su TikTok

Le ragioni dietro al ritiro dei brani

Universal aveva deciso di ritirare i brani dei suoi artisti da TikTok, affermando di avere una “responsabilità prioritaria” verso di loro e di voler “lottare per un nuovo accordo in base al quale vengano adeguatamente compensati per il loro lavoro, su una piattaforma che rispetti la creatività umana, in un ambiente sicuro per tutti e moderato in modo efficace”. L’etichetta aveva, infatti, accusato la piattaforma di aver costruito “un business basato sulla musica, senza pagarne il giusto valore”.