Universal Music potrebbe ritirare le sue canzoni da TikTok

UMG ha dichiarato che rimuoverà tutte le canzoni dalla piattaforma social dei brevi video dopo che l’ha accusata di cercare di "intimidirli" in "un accordo sbagliato" riguardo alle tariffe dei diritti musicali. L'azienda musicale ha pubblicato nelle scorse ore un documento sul proprio sito web in cui spiega la situazione

La lettera aperta assai accorata condivisa sul sito di UMG si intitola "Perché dobbiamo fare un time out su TikTok” (dove con "time out" si intende una sospensione, una pausa insomma).

Come fa sapere in queste ore The Guardian, l’accordo tra Universal Music Group e TikTok scadrà nelle prossime 24 ore dopo che le due società non sono riuscite a concordare su questioni quali la compensazione degli artisti e l'IA, il che significa che alcune delle canzoni più popolari al mondo - tra cui le hit di Taylor Swift , Harry Styles e il recente successo virale Murder on the Dancefloor - saranno rimosse dalla libreria di TikTok. Il contratto tra i due colossi dell'intrattenimento - uno musicale e l'altro social - scade ufficialmente oggi, mercoledì 31 gennaio, come riporta la lettera aperta di Universal Music.

La notizia arriva direttamente dal sito web di uno dei protagonisti di questa disputa: UMG ha pubblicato una lunga lettera aperta sul proprio sito web in cui dichiara che potrebbe rimuovere tutte le canzoni dalla piattaforma social dei brevi video dopo che l’azienda musicale ha accusato il social network di cercare di "intimidirli" in "un accordo sbagliato" riguardo alle tariffe dei diritti musicali.

Ricordiamo infatti che la Universal detiene i diritti di artisti come i Beatles, Bob Dylan, Elton John, Drake, Sting, The Weeknd, Kendrick Lamar, SZA, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Coldplay, Post Malone e molti altri.

Un successo di UMG, la canzone intitolata Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, è stato particolarmente popolare di recente su TikTok.

"Le tattiche di TikTok sono ovvie: utilizzare il suo potere di piattaforma per danneggiare gli artisti vulnerabili e cercare di intimidirci affinché acconsentiamo a un accordo sbagliato che sottovaluta la musica e sottostima gli artisti e i songwriters, così come i loro fan", ha scritto UMG nell’open letter sul sito.

E aggiunge, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian, quanto segue: “Nonostante la falsa narrazione e la retorica di Universal, il fatto è che hanno scelto di allontanarsi dal potente supporto di una piattaforma con oltre un miliardo di utenti, che serve come veicolo di promozione e scoperta gratuita per i loro talenti”, ha dichiarato l'azienda cinese.

Come riporta in queste ore Sian Cain su The Guardian, TikTok ha controbattuto alle accuse dell'azienda musicale con una risposta infuocata.

TikTok ha accordi simili con le case discografiche, inclusi Sony e Warner Music, cosa che l'azienda di social media ha sottolineato nella loro dichiarazione di martedì. Tuttavia se anche queste aziende musicali concorrenti condividano le preoccupazioni di UMG rimane da vedere, come sottolinea The Guardian.

Sviluppando strumenti che permettono agli utenti di sperimentare con la creazione musicale di IA, TikTok sta "sponsorizzando la sostituzione degli artisti da parte dell'IA", ha dichiarato UMG, sostenendo che l'unico mezzo a loro disposizione per richiedere la rimozione di contenuti in violazione su TikTok è un "processo enormemente complicato e inefficiente che equivale all'equivalente digitale di Whac-a-Mole".

Come fa notare il giornalista britannico Sian Cain su un recente articolo uscito sul Guardian, questa disputa avviene in un periodo in cui TikTok sta sperimentando di più con la creazione musicale e l'intelligenza artificiale. La piattaforma social ha infatti lanciato TikTok Music, inaugurato l'anno scorso in alcuni Paesi selezionati in cui questo servizio è arrivato come concorrente di Spotify e di Apple Music.

La lettera aperta di Universal Music



Di seguito trovate alcuni dei punti salienti della lettera aperta che nelle scorse ore è stata pubblicata sul sito web ufficiale di Universal Music.

Il titolo è: “Una Lettera Aperta alla Comunità di Artisti e Songwriter - Perché Dobbiamo Fare un Time Out su TikTok”.

Nell’introduzione si legge: “La nostra missione principale è semplice: aiutare i nostri artisti e songwriter a raggiungere il loro massimo potenziale creativo e commerciale. Per raggiungere questi obiettivi, i nostri team mettono in campo la loro competenza e passione per stipulare accordi con partner in tutto il mondo, partner che prendono sul serio le loro responsabilità di compensare equamente i nostri artisti e songwriter e trattare l'esperienza dell'utente con rispetto”.



Dopo l’introduzione, UMG entra nel vivo del discorso, dicendo: “Uno di questi partner è TikTok, una piattaforma sempre più influente con una tecnologia potente e una vasta base di utenti in tutto il mondo. Come molte altre piattaforme con cui collaboriamo, il successo di TikTok come una delle più grandi piattaforme sociali del mondo si è costruito in gran parte sulla musica creata dai nostri artisti e songwriter. I suoi dirigenti senior dichiarano con orgoglio pubblicamente che ‘la musica è al centro dell'esperienza TikTok’ e la nostra analisi conferma che la maggior parte dei contenuti su TikTok contiene musica, più di qualsiasi altra piattaforma social tra le principali”.



Il contratto tra UMG e TikTok scade il 31 gennaio 2024

Dopo la doverosa premessa, l’azienda musicale sottolinea quanto segue: “I termini della nostra relazione con TikTok sono stabiliti da un contratto che scade il 31 gennaio 2024. Nelle nostre discussioni per il rinnovo del contratto, li abbiamo sollecitati su tre questioni cruciali: una compensazione adeguata per i nostri artisti e songwriter, la protezione degli artisti umani dagli effetti dannosi dell'IA e la sicurezza online per gli utenti di TikTok. Abbiamo lavorato per affrontare queste e altre questioni con i nostri altri partner di piattaforma. Ad esempio, la nostra iniziativa Artist-Centric è progettata per aggiornare il modello di remunerazione dello streaming e premiare meglio gli artisti per il valore che offrono alle piattaforme. Nei mesi dalla sua nascita, siamo orgogliosi che questa iniziativa sia stata accolta così positivamente e adottata da una serie di partner, inclusa la più grande piattaforma musicale del mondo".

Universal Music aggiunge: "Ci siamo anche mossi aggressivamente per abbracciare le potenzialità dell'IA mentre lottiamo per garantire che i diritti e gli interessi degli artisti siano protetti ora e in futuro. Inoltre, abbiamo coinvolto diversi dei nostri partner di piattaforma per cercare di promuovere cambiamenti positivi per i loro utenti e, di conseguenza, i nostri artisti, affrontando questioni di sicurezza online, e siamo riconosciuti come leader del settore nel concentrarci sull'impatto più ampio della musica sulla salute e il benessere”.